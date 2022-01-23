 

МИД заявил о подготовке Западом крупной провокации

23.01.2022, 16:40, Новости дня
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Запад готовит информационное пространство для крупных провокаций, в том числе и военных, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«(В информационной среде) идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», – цитирует ее ТАСС.

Она подчеркнула, что «мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций, мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций».

По словам Захаровой, МИД Британии заранее готовил вброс про подготовку переворота на Украине в надежде, что российская сторона не отреагирует вовремя. 

«Сегодня был вброс британского внешнеполитического ведомства. Самое интересное, как он осуществлялся. Речь идет о материалах, которые были опубликованы у них на официальных ресурсах и которые рассказывали о том, что якобы РФ готовит какой-то переворот на Украине. <…> Заранее был подготовлен материал, казалось бы, можно было бы и в субботу днем, и вечером его опубликовать. Нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время – 01.30 ночи по Москве. Они считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по средствам массовой информации. <…> Мы отреагировали и будем реагировать», – заключила она.

Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.

Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.

Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.



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