В мире: Литву настигла расплата за тайные тюрьмы ЦРУ

В Литве символически совпали два важных события. Стране пришлось выплатить 100 тысяч евро арабу Абу Зубайде, некогда подвергавшемуся пыткам в секретной тюрьме ЦРУ под Вильнюсом. А экс-президент страны Паксас, выступавший против этой тюрьмы и имеющий репутацию «пророссийского», получил шанс вернуться в политику. Как и почему все это произошло?

О возможности существования в Литве секретного узилища ЦРУ (хотя устройство тюрем для нужд иностранных государств противоречит литовской конституции) говорили уже давно. В 2009 году вышла передача американского телеканала ABC, в которой рассказывалось, что одно время США содержали где-то под Вильнюсом пойманных боевиков «Аль-Каиды». А позже портал Wikileaks обнародовал информацию о том, что с 2003 по 2006 год в Вильнюсе и Паланге периодически приземлялись самолеты ЦРУ.

Тем не менее тогдашний президент Литвы Валдас Адамкус и премьер-министр Альгирдас Бразаускас категорически всё отрицали. «Меня заверило высшее руководство наших ведомств безопасности, что в Литве точно не было никакой тюрьмы, что таких заключенных никто не привозил», – утверждал Адамкус.

Причина импичмента

В 2019 году в Литве по поводу возможных тайных тюрем ЦРУ началось парламентское расследование. В его рамках экс-президент Литвы Роландас Паксас, отстраненный пятью годами ранее от власти в результате импичмента, сообщил на слушаниях в комитете по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы, что лишился поста именно потому, что не хотел давать согласия на обустройство в стране такой тюрьмы. «Мне трудно сказать, существовала ли тюрьма… Но, являясь тогда президентом, я знал, что желание ввезти в Литву лиц, обвиняемых в терроризме, было», – осторожно отметил тогда Паксас.

По его словам, весной 2003 года к нему обратился тогдашний глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Мечис Лауринкус. Он поинтересовался: можно ли негласно ввезти в Литву лиц, подозреваемых США в причастности к терроризму? При этом Лауринкус ясно дал понять Паксасу, что положительное решение по этому вопросу очень помогло бы «зарубежным партнерам». В ту пору Литва готовилась к вступлению в НАТО – и многие представители литовской элиты полагали, что нужен какой-нибудь приятный жест в адрес страны, играющей в альянсе первую скрипку.

Однако Паксас, по его словам, нашел в себе мужество отказаться от предложения шефа ДГБ. «Ко мне обратились как к главе государства, чтобы я дал или не дал согласие на то, чтобы в Литву были ввезены лица, которые бы попали в страну не как простые смертные. Деталей я рассказывать не могу, но моим ответом было решительное нет», – добавил экс-президент.

А спустя полгода тот же Мечис Лауринкус, которого решили перевести послом в Мадрид, перед отъездом «слил» в местные СМИ компромат на президента. Основываясь на «слитых» документах, члены оппозиции обвинили главу государства в том, что он незаконно предоставил литовское гражданство российскому предпринимателю Юрию Борисову – якобы в обмен на финансирование своей предвыборной кампании. Предприятие Борисова обвиняли в связях с российской военной промышленностью – а это в Литве тяжелое прегрешение. В итоге весной 2004-го, когда Литва вступила в НАТО, парламент страны проголосовал за импичмент президента Паксаса.

А поскольку его сменщик Адамкус оказался более покладист, то вскоре в поселке Антивилай в окрестностях Вильнюса действительно появилась тюрьма ЦРУ. «Я думаю, мой принципиальный ответ, что этого (секретной тюрьмы ЦРУ – прим. ВЗГЛЯД) не будет, и антипрезидентский переворот напрямую между собой связаны», – заявил Роландас Паксас на слушаниях в парламенте.

Под давлением фактов

В любом случае свержение Роландаса Паксаса объективно было выгодно США. Во-первых, многие считали Паксаса, рассуждавшего о необходимости добрососедства с РФ, «пророссийским» политиком. Во-вторых, в конце 2003 года американская спецслужба как раз закрыла свою секретную тюрьму в соседней Польше, но ЦРУ все еще нуждалось в подобной базе в Европе.

После ухода несговорчивого президента Паксаса Литва с готовностью предоставила американцам эту услугу. «Новоиспеченные члены НАТО были так признательны Соединенным Штатам за помощь при вхождении в эту организацию, что они на тот момент согласились бы на все, чтобы ни попросили американцы», – отмечал бывший глава департамента Белого дома по контрразведке, а позже консультант телеканала ABC Ричард Кларк.

Так или иначе, в 2011 году парламентское расследование по этому вопросу прекратили в связи с «истечением срока давности». Президент Литвы Даля Грибаускайте вскоре после того, как возглавила государство в 2009 году, тоже обещала добиться ясности в этом вопросе. Но впоследствии она больше данной темы не касалась.

Однако замять эту историю не удалось – слишком много лиц приложили старания, чтобы о ней не забыли. А вскоре адвокат Хелен Даффи, защищающая интересы обвиненного в терроризме палестинца Абу Зубайда, обнародовала ряд фактов. В частности, Даффи ссылалась на отчет Сената США, о котором она рассказывала в ЕСПЧ: «Там имеется много четких указаний на соглашения, заключенные между должностными лицами Литвы и ЦРУ. В том числе и относительно крупных денежных сумм, которые переходили из рук в руки в обмен на поддержку». В этом отчете содержатся, по словам Даффи, сведения, «не оставляющие никакого серьезного пространства для сомнений» в том, что в Литовской Республике размещалась тюрьма ЦРУ. «Литовское государство несет ответственность за заключение и пытки моего клиента на своей территории», – уверяет адвокат.

В конце 2014 года организация Amnesty International обвинила ряд правительств ЕС в соучастии в операциях ЦРУ по тайному содержанию в тюрьмах, допросах и пытках разных лиц. Среди названных тогда государств фигурировала и Литва. Были собраны свидетельства о том, что в Литве могло находиться некое «фиолетовое место», на обустройство которого оказались потрачены большие суммы. Оно располагалось в поселке Антавиляй – в двадцати километрах от Вильнюса, неподалеку от дач литовских чиновников. Это подтверждается и некоторыми документами, обнародованными комитетом Сената США по разведке – правда, в них отдельные строки оказались заретушированы. В 2006 году тюрьму в Литве закрыли, а «постояльцев» «фиолетового места» доставили в «коричневую дыру» (видимо, другая тюрьма в Афганистане).

Озвучены имена как минимум двух заключенных, находившихся на территории Литвы. Одного из них зовут Мустафа аль-Хасави, он житель Саудовской Аравии. США обвиняют аль-Хасави в возможном финансировании террористической атаки 11 сентября 2001 года на башни-близнецы в Нью-Йорке. Он был задержан в Пакистане в 2003 году, передан в распоряжение США и подвергся пристрастному дознанию. В отчете Сената США признается, что у аль-Хасави от примененных к нему «мер спецвоздействия» появился хронический геморрой, надрывы заднего прохода и симптоматическое выпадение прямой кишки. Правда, не уточнялось, в какой именно тюрьме к нему применялись эти пытки.

Вторым из двух находившихся в Литве заключенных назван родившийся в Саудовской Аравии палестинец Зайн аль-Абидин Мухаммад Хусейн, более известный как Абу Зубайда. Американские власти считают его главным вербовщиком «Аль-Каиды» в 1990-е, позже сменившим Усаму бен Ладена в качестве руководителя оперативной сети этой террористической организации. Именно он стал первым задержанным в рамках дела 11 сентября, на нем десятки раз «обкатывались» методы «силового воздействия», примененные и на других узниках.

В частности, рассказывалось, что Зубайду подвергали воздействию «белым шумом» и пытке бессонницей, совали голову под воду до потери сознания. Заключенному надевали на голову мешок, затем снимали и показывали ящик, похожий на гроб. Также его били и запирали в тесную камеру, доводя до истерического состояния.

Запоздалое торжество справедливости

В 2016 году Абу Зубайда обратился в Европейский суд по правам человека. В итоге ЕСПЧ в 2018-м, досконально выяснив все факты, постановил, что на территории прибалтийской республики действительно находилась тюрьма американских спецслужб – а литовские власти были в курсе, что с заключенными там обращаются совсем не так, как это предписывается международными конвенциями.

Кроме того, ЕСПЧ обязал Литву выплатить потерпевшему 130 тысяч евро. Этим он нанес удар по литовским властям, официально отрицающим существование тайной тюрьмы на своей территории. Они и сейчас утверждают, что в тот период США доставляли самолетами в Литву оборудование для связи, а никак не заключенных.

Абу Зубайде (фото: Department Of Defense/Global Look Press)

Изначально Литва отказалась заплатить деньги и пыталась оспорить решение ЕСПЧ. Тем не менее на днях стало известно, что после долгих проволочек и уверток Литва все же выплатила Абу Зубайде 100 тысяч евро. Еще 30 тысяч евро перечислены адвокату Абу Зубайды.

«Мы получили 4 января подтверждение, что деньги получены. И в тот же день проинформировали о выплате компенсации Комитет министров Совета Европы, который осуществляет надзор за выполнением судебных решений», – сообщили в литовском Минюсте. Тем не менее Литва официально до сих пор не признает, что на ее территории находилась тюрьма ЦРУ! Однако поскольку на рассмотрении в ЕСПЧ находится и второй такой иск к Литве от гражданина Саудовской Аравии Мустафы аль-Хасави, то неприятная эта история для Вильнюса далеко еще не закончена.

А 18 января произошло другое знаменательное событие – Сейм Литвы проголосовал в первом чтении за законопроект, восстанавливающий в политических правах бывшего президента Роландаса Паксаса. Дело в том, что в 2004-м его не просто отстранили от власти, но и запретили впредь занимать какие-либо государственные должности. Если данный запрет отменят, то Паксас вновь сможет избираться на все посты и занимать любую должность в правительстве. А он никогда не скрывал, что хотел бы вновь побороться за президентское кресло – благо, сторонников у него в Литве много.

В свое время Паксас тоже обращался в ЕСПЧ – и там сочли запрет для него занимать государственные посты незаконным. Под давлением европейских органов Сейм Литвы уже неоднократно пытался принять поправки к конституции, открывающие дорогу Паксасу к выборам, но всякий раз не хватало голосов. В связи с этим Комитет министров Совета Европы, который следит за исполнением постановлений Страсбургского суда, применил по отношению к Литве так называемую усиленную процедуру наблюдения.

В итоге литовскому парламенту пришлось подчиниться и вновь выставить данный вопрос на голосование. За возвращение Паксасу политических прав проголосовал 131 депутат. Происходящее можно рассматривать как хоть и запоздалое, но торжество справедливости.

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