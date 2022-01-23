 

Бастрыкин поручил подготовить изменения в закон об отлове бродячих собак

23.01.2022, 16:40, Новости дня
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за гибели людей в результате нападения бродячих собак, сообщили в пресс-службе СК России.

«В связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета РФ поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что правовая оценка дается действиям (бездействию) должностных лиц из числа сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском АО, Хабаровском крае, республиках Бурятия, Саха (Якутия) и других субъектах.

Напомним, накануне стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.

В «Единой России» потребовали наказать чиновников из-за гибели девочки от бродячих собак в Забайкалье.

Ранее сообщалось, что жители села Домна в Забайкальском крае, где собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку, самостоятельно начали отстреливать бродячих собак.

Кроме того, 15 января в деревне Аркатово Тверской области собаки напали на шестилетнего мальчика, ребенок получил смертельные травмы.



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