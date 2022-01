Байден обсудил агрессивные действия Кремля со своей командой по национальной безопасности

В ходе обсуждения Байден подтвердил, что, если РФ продолжит вторжение в Украину, Россию ожидают “быстрые и серьезные последствия” от США, их союзников и партнеров.

Today, President Biden met with his national security team to discuss continued Russian aggressive actions toward Ukraine. He affirmed that if Russia further invades Ukraine, the United States will impose swift and severe consequences on Russia with our Allies and partners. pic.twitter.com/QlAHYgqu1q

— The White House (@WhiteHouse) January 23, 2022

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 21 января в Женеве говорил, что вернется в Вашингтон для консультаций с президентом Джо Байденом и командой по нацбезопасности, а также с членами конгресса и затем с союзниками и партнерами Соединенных Штатов.

После этого на следующей неделе США “поделятся с Россией своими опасениями и идеями более детально в письменном виде” и стороны продолжат переговоры.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

17 декабря на фоне наращивания войск на границе с Украиной МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

21 января Блинкен встретился в Женеве с Лавровым, этой встрече предшествовали визиты главы Госдепа в Киев и Берлин. По ее итогам Блинкен заявил о готовности к жесткой реакции на агрессию России, отметил, что США не будут обсуждать с Россией принцип открытых дверей НАТО и сферы влияния и пообещал, что США представят России свои предложения в письменном виде.

