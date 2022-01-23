 

Канье Уэст дебютировал с новой девушкой в качестве пары на Неделе моды в Париже

23.01.2022, 16:32, Новости дня
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В публикации отмечается, что 44-летний Уэст и 31-летняя Фокс пришли на мероприятие в одинаковых образах “тотал деним” – джинсах и джинсовых куртках. Образ актрисы дополнили джинсовые сапоги и массивные золотые серьги.

23 января фото пары были опубликованы в Instagram.

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Публикация от Verdict (@verdict.ro)

Контекст:

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо. Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019).

Джулия Фокс стала известной после дебютной роли в фильме “Неограненные драгоценности” (2019). В 2018 году она вышла замуж за пилота Питера Артемьева. В феврале 2021 года у них родился сын. В СМИ не было информации о разводе пары.

6 января Фокс подтвердила, что встречается с Уэстом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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