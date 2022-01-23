 

Из-за напряженной ситуации вокруг Украины папа римский призвал 26 января помолиться за мир

23.01.2022, 16:31, Новости дня
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С связи с угрозой для безопасности в Европе папа римский призвал объявить 26 января днем молитвы за мир.

Глава католической церкви подчеркнул, что политические действия и инициативы должны служить “человеческому братству, а не партийным интересам”.

Франциск считает, что нужно молиться за то, чтобы при урегулировании ситуации с безопасностью преобладали “диалог и переговоры”.

О ситуации в Украине папа римский упоминает регулярно. Так, 25 декабря 2021 года он призывал не позволять распространять в Украине “метастазы конфликта”, а 10 января 2022 года – “найти приемлемые и длительные решения” для прекращения войны в Украине.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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