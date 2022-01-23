 

Для сдерживания роста цен на продукты депутаты разрешили уменьшать килограмм

23.01.2022, 16:31, Разное
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Госдума приняла законопроект, позволяющий субъектам РФ регулировать размер килограмма. По мнению парламентариев, поправка позволит стабилизировать цены на социально значимые товары.

Один из авторов документа Николай Валуев сообщил, что новый закон — это реакция на финансовую политику США.

«Американцы живут только сегодняшним днем. У них там дефицит бюджета в 15%, вот и печатают деньги для его покрытия. В итоге: по всему миру растут цены. Вон даже у нас в Брянске местная морковка дороже бананов стала», — пояснил политик.

По мнению парламентария, поправка позволит сдерживать инфляцию.

«Подорожает, например, в Рязани картошка на 10%, ну так возьмите и уменьшите там килограмм до 900 грамм», — заявил парламентарий.

Валуев добавил, что разницу все равно никто не заменит. А стабильные цены важны, чтобы «не нагнетать обстановку внутри страны». В случае положительного эффекта, аналогичный законопроект может быть принят также для мер объема: кубометров или литров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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