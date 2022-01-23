Для сдерживания роста цен на продукты депутаты разрешили уменьшать килограмм

Госдума приняла законопроект, позволяющий субъектам РФ регулировать размер килограмма. По мнению парламентариев, поправка позволит стабилизировать цены на социально значимые товары.

Один из авторов документа Николай Валуев сообщил, что новый закон — это реакция на финансовую политику США.

«Американцы живут только сегодняшним днем. У них там дефицит бюджета в 15%, вот и печатают деньги для его покрытия. В итоге: по всему миру растут цены. Вон даже у нас в Брянске местная морковка дороже бананов стала», — пояснил политик.

По мнению парламентария, поправка позволит сдерживать инфляцию.

«Подорожает, например, в Рязани картошка на 10%, ну так возьмите и уменьшите там килограмм до 900 грамм», — заявил парламентарий.

Валуев добавил, что разницу все равно никто не заменит. А стабильные цены важны, чтобы «не нагнетать обстановку внутри страны». В случае положительного эффекта, аналогичный законопроект может быть принят также для мер объема: кубометров или литров.

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