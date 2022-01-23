“Фейк и провокация”. Китай отрицает, что Си Цзиньпин просил Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады

“Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР Си Цзиньпин попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией”, – говорится в сообщении.

Дипведомство подчеркнуло, что позиция Китая по украинскому вопросу “последовательна и ясна”.

“Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений”, – заявили в посольстве.

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— Chinese Embassy in Russia * (@ChineseEmbinRus) January 22, 2022

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Разговор между Путиным и Си Цзиньпином состоялся 15 декабря 2021 года. Российский президент пообещал посетить открытие зимней Олимпиады.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать.

На следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

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