Диетолог Марина Макиша рассказала, какие продукты помогут ясно мыслить и придадут чувство бодрости

Врач-диетолог Марина Макиша утверждает, что антиоксиданты обеспечивают защиту сосудам, а для работы мозга необходимо улучшить кровообращение. Результата можно достичь, зная, что именно класть в корзину.

Чтобы поддержать сосуды, необходимо ежедневно есть фрукты, ягоды и овощи – в совокупности не меньше чем 500 грамм в день. Так организм получит нужные витамины, в том числе витамин С, значимость которого сейчас нельзя переоценить, и он в достаточном количестве содержится в болгарском перце и отваре из шиповника.

Чтобы активировать мозг, в первой половине дня можно выпить какао или съесть кусочек чёрного шоколада. А жирная рыба полезна как для сосудов, так и для мозга – 30-50 грамм в день, это необходимая норма. «Жирной рыбой, в которой содержится омега-3, считается рыба северных морей – сельдь, скумбрия, семга», – сказала Марина Макиша. Также её можно заменить Омегой-3 в капсулах.

Источник: www.m24.ru