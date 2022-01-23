Рената Литвинова поделилась редкими архивными фото из студенчества

Известная российская актриса Рената Литвинова продемонстрировала фотографии времен юношества вместе со своими одногруппниками. Соответствующую публикацию она выложила на своей странице в Instagram.

На редком архивном фото Литвинова стоит на фоне лестницы ВГИКа. Рядом с ней находятся будущие коллеги.

По словам актрисы, на фотографии присутствуют Аркаша Высоцкий, Анастасия и Булат Гаврилов. Тогда Литвинова не использовала экстравагантные вещи, а предпочитала более женственные наряды. Она практически не узнает себя в молодости, поскольку те годы были преисполнены «полной грусти и дурацких текстов».



Изображение взято с: Instagram @renatalitvinovaofficiall

«Поразительно, какой когда-то вы бываете в глубокой юности — мне лет 18…» — подписала публикацию актриса.



Изображение взято с: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Поклонники творчества Литвиновой оставили теплые и положительные комментарии под постом. Они отметили особую красоту актрисы в юные годы, а также подметили ее сходство с дочерью.

Источник: www.instagram.com