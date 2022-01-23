 

Рената Литвинова поделилась редкими архивными фото из студенчества

23.01.2022, 16:24, Разное
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Известная российская актриса Рената Литвинова продемонстрировала фотографии времен юношества вместе со своими одногруппниками. Соответствующую публикацию она выложила на своей странице в Instagram.
На редком архивном фото Литвинова стоит на фоне лестницы ВГИКа. Рядом с ней находятся будущие коллеги.

По словам актрисы, на фотографии присутствуют Аркаша Высоцкий, Анастасия и Булат Гаврилов. Тогда Литвинова не использовала экстравагантные вещи, а предпочитала более женственные наряды. Она практически не узнает себя в молодости, поскольку те годы были преисполнены «полной грусти и дурацких текстов».

Изображение взято с: Instagram @renatalitvinovaofficiall
«Поразительно, какой когда-то вы бываете в глубокой юности — мне лет 18…» — подписала публикацию актриса.

Изображение взято с: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Поклонники творчества Литвиновой оставили теплые и положительные комментарии под постом. Они отметили особую красоту актрисы в юные годы, а также подметили ее сходство с дочерью.

Источник: www.instagram.com



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