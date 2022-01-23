 

Пелагея шокировала подписчиков откровенными фото

23.01.2022, 16:24, Разное
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Певица Пелагея выложила фото в откровенном купальнике, сделанные во время отдыха на Мальдивах. Многие подписчики отреагировали резко негативно.
Пелагея многих покорила женственным образом, и её узнаваемый почерк – элегантные платья в пол. Во время отдыха на Мальдивских островах певица сделала фото в откровенном наряде. Многие подписчики Instagram-страницы артистки высказали своё недовольство. Некоторые фанаты утверждают, что восхищались её скромностью и не ожидали такой пошлости.

Но многие поддержали певицу, указывая, что сценический образ и личная жизнь могут быть различными. В конце концов, Пелагея имеет право выглядеть так, как ей нравится. Были и комментаторы, которым понравилась смелость и образ певицы.



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