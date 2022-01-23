Овны извиняются за импульсивность, Львы устанавливают границы: как ретроградный Меркурий влияет на дружеские отношения знаков зодиака

Многие еще не оправились от начала 2022 года и ретроградной Венеры, а уже пришел период ретроградного Меркурия, который отвечает за технологии и коммуникации. В период с 14 января по 3 февраля могут быть определенные беспорядки, так как Меркурий будет в прагматичном Козероге и мятежном Водолее. Это все повлияет на дружбу. Вот гороскоп для каждого знака зодиака.

Овен

Ситуация с обществом и дружескими отношениями во время ретроградного Меркурия становится достаточно напряженной. Именно поэтому Овны должны быть готовы к различного рода недоразумениям, реагируя довольно импульсивно.

Нужно взять на себя ответственность за все возникающие недопонимания и признать имеющиеся недостатки, даже если твердо уверены в своей правоте.

В этот период Овен может чувствовать себя несколько оторванным от друзей. Можно общаться с ними при помощи текстовых сообщений или проводить своего рода видеоконференции. Если же не получается наладить контакт абсолютно со всеми друзьями, то нужно расслабиться, так как с вами точно останутся самые близкие люди.

Телец

Ретроградный Меркурий во многом повлияет на работоспособность Тельца, именно поэтому вы будете чувствовать себя более напряженно, чем обычно. Если вы беспокоитесь о том, чтобы получить общественное одобрение, нужно постараться впечатлить своими достижениями.

Скорее всего, пострадают дружеские отношения на работе. В этот период может появиться множество недоразумений с коллегами.

Близнецы

Близнецам в этот период придется испытать свои дружеские отношения на прочность. Даже если вам кажется то, что в отношении с вашими друзьями все идет гладко и ровно, но все же самая позитивная дружба иногда может быть довольно застойной.

Близнецы в период ретроградного Меркурия смогут почувствовать тягу к самым настоящим приключениям. Однако пришло время немного замедлиться и совершенно никуда не торопиться. Это поможет вернуть в вашу жизнь гармонию и настроит на общение с лучшими друзьями.

Рак

В этот ретроградный Меркурий чувства к друзьям могут несколько измениться. Лучше всего не зацикливаться на том, что именно будет дальше, а подумать о том, как именно вы проявляетесь и реализуетесь в своих дружеских отношениях.

Раки очень общительные, и они смогут даже в ретроградный период найти новых друзей. Однако у них будут определенные сложности в отношениях со своим партнером, так как они не смогут установить связь на интимном уровне, которой может сильно не хватать. Нужно успокоиться и подождать лучших времен.

Лев

Лев может почувствовать определенное давление со стороны своих друзей. Скорее всего, это связано с тем, что ретроградный Меркурий сильно подрывает вашу уверенность в отношениях с другими людьми. Они будут устанавливать границы.

Возможно, будет достаточно сложно сохранять мир в этот ретроградный период. Друзья, которые обычно отдают столько же, сколько и получают, могут не ответить взаимностью в период ретроградного Меркурия и оставить Львов немного обиженными и опустошенными.

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Дева

Девы в период ретроградного Меркурия могут чувствовать себя достаточно опустошенными. У них может быть неудовлетворенность в дружеских отношениях. Вы можете чувствовать то, что ваша жизнь несколько изменится. Однако придется немного подождать и смириться с разочарованием.

Этот ретроградный Меркурий заставит вас почувствовать себя особенно придирчивым. Дева неожиданно начнет замечать все недостатки в своих друзьях, и это будет очень сильно раздражать.

Важно сосредоточиться на том, что вы можете сделать, чтобы стать лучшим другом в этот ретроградный сезон.

Весы

Весы могут почувствовать то, что они утрачивают свое природное обаяние. Ретроградный Меркурий делает ваш творческий поток немного туманным, именно поэтому вы можете почувствовать себя не вдохновленными для общения со своими друзьями.

Возможно, вам будет достаточно сложно выражать себя среди друзей. Весы могут чувствовать определенные сомнения во всем и быть достаточно застенчивыми. Настоящие друзья позволят вам почувствовать себя немного уязвимыми.

Скорпион

В ретроградный Меркурий есть большая вероятность полного разрушения дружеских отношений. Именно поэтому важно постараться максимально сильно проявить заботу о чувствах и эмоциях своих друзей, чтобы не обижать их своими словами или действиями.

Стоит подготовиться к тому, что несколько недель могут быть наполнены недопониманием и ссорами. Если вас беспокоит разлука с близкими людьми, то нужно продемонстрировать им то, насколько для вас важна связь с ними.

Стрелец

В период ретроградного Меркурия нужно постараться остерегаться различных грубых ошибок. Нужно дважды подумать о том, что именно сказать или сделать, прежде чем проявлять свою реакцию на то или иное событие. Стоит постараться оставить все свои слова и шутки до того времени, пока ретроградность не закончится.

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Ретроградный Меркурий может оказать сильное влияние на дружбу. В течение следующих нескольких недель возможны недопонимание, путаница в общении и туман в голове. Нужно проявлять сострадание к себе и своим друзьям.

Козерог

Ретроградный Меркурий помогает понять вам то, насколько комфортно вы чувствуете себя в кругу своих друзей.

Стоит максимально полезно провести это время, чтобы подумать о том, что вы больше всего цените в своих друзьях, и как хотите чтобы к вам относились. Эти размышления помогут вам в будущем.

Водолей

Конфликт Водолея, связанный с чувством отчужденности от других и стремлением к стремлению к общности, слишком сильно проявляется в период ретроградного Меркурия. Вы размышляете о своем чувстве принадлежности, о том, как вы вписываетесь в свой круг общения, общество, и давление может быть слишком сильным, именно поэтому стоит постараться развивать в себе чувство сострадания.

Самые важные отношения, которые у вас есть, – это отношения с самим собой. В этом месяце Водолей полностью ощутит влияние ретроградного Меркурия.

Рыбы

Рыбам стоит периодически напоминать себе о том, что они являются обычным человеком, и не отказываться от земных дел. Во время ретроградного Меркурия у них появится возможность проверить свои дружеские отношения.

Рыбы могут почувствовать разочарование и замешательство, однако не стоит позволять себе слишком сильно погрузиться в это состояние.