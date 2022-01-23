 

Назван способ быстрого восстановления после коронавируса

23.01.2022, 15:56, Новости дня
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Соляная пещера, или галокамера, помогает быстрого восстановиться после коронавируса, сообщил врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко.

«Галотерапия является эффективным средством для повышения иммунитета и восстановления дыхательной системы, особенно после перенесенного COVID-19. Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких», – объяснил Тарасенко в интервью радио Sputnik.

По его словам, галотерапию не следует воспринимать как панацею, но если сочетать ее с другими методами реабилитации, то справиться с последствиями COVID-19 можно будет гораздо быстрее. 

Медик уточнил, что обычно пациентам рекомендуют от десяти до 30 сеансов пребывания в соляной пещере, максимальный интервал между которыми должен быть не более одного-двух дней.

«В приеме соляных ванн важна регулярность. Если посещать соляную пещеру каждый день, то уже через месяц можно восстановиться после COVID-19. Кроме того, лучше принимать процедуры в специализированных центрах, где есть врач-физиотерапевт, который четко расписывает количество сеансов, исходя из жалоб пациента и его дефицитов», – сообщил специалист. 

Он также отметил, что дома подобное лечение организовать не получится. Домашние соляные лампы, по его словам, не позволяют достигнуть такой концентрации, как в специальной комнате.

Посещение соляных ванн противопоказано при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита. Если нет острых состояний, то галотерапия станет прекрасной профилактикой простудных и вирусных болезней, заключил эксперт.

Ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус рассказал, что иммунитету необходимо помогать справляться с инфекциями извне, достаточно следовать трем простым правилам. 



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