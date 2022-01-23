 

В ДНР заявили о переброске Киевом дивизиона «Ураганов» в Донбасс

23.01.2022, 15:56, Новости дня
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Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».

«Мы продолжаем фиксировать факты наращивания группировки вооруженных формирований Украины в Донбассе… Командование операции объединенных сил под видом проведения тренировки управления огнем осуществило переброску в районы Краснополья и Адамовки 3-го реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады (вооруженных сил Украины), на вооружении которой находятся 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Ураган», – приводит слова представителя народной милиции ДНР РИА «Новости».

Также отмечается, что нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки семь раз обстреляли Донбасс.



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