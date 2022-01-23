В Приморье подросток сбил на машине девушку и пытался спрятать тело

В Приморье подросток за рулем иномарки сбил девушку, после этого он с двумя взрослыми пассажирами автомобиля привез тело погибшей в лес, чтобы скрыть следы ДТП, информирует пресс-служба регионального главка МВД России.

«По предварительным данным, 16-летний подросток, управляя Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны села Малая Кема в направлении поселка Терней, совершил наезд на 21-летнюю девушку, которая находилась на проезжей части дороги. Пешеход от полученных травм скончалась. В салоне транспортного средства также находилось двое взрослых граждан. После ДТП тело погибшей погрузили в автомашину и вывезли в лесной массив», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что машина со следами ДТП была обнаружена по месту проживания 38-летнего местного жителя. Автомобиль изъят. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку, назначен ряд экспертиз.

В прокуратуре Приморья сообщили, что «после ДТП фигурант попытался скрыть следы преступления, переместив тело в лесной массив за чертой населенного пункта».

Следственный орган возбудил уголовное дело статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».

Ранее в Красноярске женщина после употребления алкоголя села за руль машины и сбила ребенка на тротуаре.