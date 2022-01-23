В колонии в Калужской области во время драки погиб заключенный

В исправительной колонии №3 в поселке Товарково Калужской области между заключенными произошла драка, в результате которой один из осужденных скончался, сообщила пресс-служба УФСИН РФ по Калужской области.

«Между осужденными произошел конфликт, во время которого один из участников пострадал. <…> Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть осужденного», – приводит ТАСС сообщение.

По данным пресс-службы, конфликт возник 22 января в медчасти исправительной колонии №3, до приезда бригады скорой помощи пострадавшему была оказана доврачебная медицинская помощь. Предварительно, конфликт произошел из-за личной неприязни осужденных. «В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, материалы направлены в ОМВД РФ по Дзержинскому району Калужской области», – уточнили в пресс-службе.

В декабре в одной из иркутских колоний произошла массовая драка, в ней приняли участие шестеро заключенных.