 

Ричард Гир продает дом, в котором жил последние 20 лет

23.01.2022, 15:54, Разное
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Ричар Гир наслаждается ролью отца – в апреле 2020 года Алехандра Сильва подарила ему второго сына. Недавно семейство переехало в новый дом с Северном Салеме. Особняк из красного кирпича с жилой площадью почти в 3000 кв. метров  обошелся 72-летнему актеру в 9,8 миллионов. Для Гира, чье состояние оценивается в 120 млн. долларов, это не самая большая покупка. Но обустройство нового жилища и прилагающийся к нему 35 аров земли наверняка потребует немалых затрат. Актер пересмотрел свою недвижимость и выставил на продажу свой роскошную резиденцию Паунд-Ридж, в которой прожил более 20 лет.

 

За 28 мнл. и еще в 220 тысячи долларов в виде ежегодного налога в распоряжении новых владельцев окажется поместье, расположенное на  50 акрах земли – примерно в 50илях от Манхэттена. На его территории  – пять отдельных зданий. В их числе – дом для прислуги, дом, который служил Гиру личным офисом, постройка для хозяйственных нужд и конюшня на шесть стоил. Но главная достопримечательность Паунд-Ридж – трехэтажный особняк. 

 

 

Он идеально для любителей больших приемов. На случай, если гости захотят задержаться, есть 8 спален, девять ванных комнат и два отдельных туалета. А еще несколько просторных гостиных с камином, кухня, оборудованная по последнему слову техники и огромный балкон, с которого открывается потрясающий вид на местную природу.

 

Поместье может похвастаться многочисленными холмами с несколькими тропами для верховой езды, а также множеством садов.  Кроме того на территории  имеется собственный  пляж, бассейн, окруженный лужайкой, и футбольное поле.

 



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