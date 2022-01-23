Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье
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Вместо подписи к публикации 34-летняя модель добавила два эмодзи – песочные часы и малыша с нимбом на голове.
Снимки Хантингтон-Уайтли собрали больше 250 тыс. лайков за первый час после появления в соцсети.
“Ты выглядишь такой красивой”, – написала huda.
“Потрясающая красота”, – прокомментировала sannikova_christina.
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Контекст:
Хантингтон-Уайтли стала знаменитой благодаря работе в шоу бельевого бренда Victoria’s Secret.
Ее отношения со Стейтемом начались в 2010 году. В январе 2016 года пара обручилась. В начале лета 2017 года Хантингтон-Уайтли родила первенца – сына Джека Оскара.
В августе 2021 года Хантингтон-Уайтли объявила, что вскоре станет матерью во второй раз.
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