 

Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье

23.01.2022, 15:47, Новости дня
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Вместо подписи к публикации 34-летняя модель добавила два эмодзи – песочные часы и малыша с нимбом на голове.

Снимки Хантингтон-Уайтли собрали больше 250 тыс. лайков за первый час после появления в соцсети.

“Ты выглядишь такой красивой”, – написала huda.

“Потрясающая красота”, – прокомментировала sannikova_christina.

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Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Контекст:

Хантингтон-Уайтли стала знаменитой благодаря работе в шоу бельевого бренда Victoria’s Secret.

Ее отношения со Стейтемом начались в 2010 году. В январе 2016 года пара обручилась. В начале лета 2017 года Хантингтон-Уайтли родила первенца – сына Джека Оскара.

В августе 2021 года Хантингтон-Уайтли объявила, что вскоре станет матерью во второй раз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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