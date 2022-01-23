Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье

Вместо подписи к публикации 34-летняя модель добавила два эмодзи – песочные часы и малыша с нимбом на голове.

Снимки Хантингтон-Уайтли собрали больше 250 тыс. лайков за первый час после появления в соцсети.

“Ты выглядишь такой красивой”, – написала huda.

“Потрясающая красота”, – прокомментировала sannikova_christina.

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Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Контекст:

Хантингтон-Уайтли стала знаменитой благодаря работе в шоу бельевого бренда Victoria’s Secret.

Ее отношения со Стейтемом начались в 2010 году. В январе 2016 года пара обручилась. В начале лета 2017 года Хантингтон-Уайтли родила первенца – сына Джека Оскара.

В августе 2021 года Хантингтон-Уайтли объявила, что вскоре станет матерью во второй раз.

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