 

“Давайте отбросим мантру, с которой постоянно живем”. Кулеба призвал украинцев верить в свое государство

23.01.2022, 15:46, Новости дня
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Речь об этом зашла после вопроса о реакции западных партнеров Украины на ситуацию в стране, в частности, связанную с неназначением нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“Давайте отбросим опять эту мантру, с которой мы постоянно живем, по крайней мере, часть нашего общества: “Какие мы плохие, бестолковые, ни на что не способные, власть самая плохая, реформ нет”, – сказал дипломат.

Он отметил, что 2021 год Украина завершила “с очень высокими экономическими показателями, с суперстабильной финансовой системой”.

“Сейчас это все можно расшатать за секунду паническими настроениями и неверием в свою страну. […] Не устаю постоянно публично подчеркивать: граждане Украины, верьте в свое государство! Прекратите эту логику: самые плохие, ничего не делаем, партнеры нас бросят или еще этот популярный лозунг об усталости от Украины, что кто-то где-то от Украины устал”, – объяснил Кулеба.

В том же интервью глава МИД Украины призывал украинцев не паниковать из-за возможного вторжения России. Он считает, что тем самым можно помочь президенту РФ Владимиру Путину добиться своих целей в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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