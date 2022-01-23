 

Слава рассказала о сексе с Анатолием Данилицким и назвала причину раздельной жизни

23.01.2022, 15:42, Разное
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Певица Слава родила гражданскому мужу Анатолию Данилицкому двоих дочерей, однако выходить за него замуж она не хочет. Она в интервью пояснила о сексе с возлюбленным и назвала причину раздельной жизни.
На днях Слава устроила шикарный праздник для своей дочери Антонины в честь ее 10-летия. Данилицкий предлагал устроить скромное празднование, но певица решила «гулять на широкую ногу», мотивировав это тем, что 10 лет ребенку исполняется один раз в жизни.

Журналисты поинтересовались у певицы о сексе с мужем, который старше нее почти на три десятка лет. Слава рассказала, что они много работают, поэтому данный процесс ей «приходится вносить в график». Раньше у пары были бурные отношения, они могли поддаться желанию и в самолете, и в лифте, и в других местах, сейчас же «раз, два, три – и разбежались». Плюс супруги давно живут отдельно, хотя и имеется совместное жилье. Слава призналась, что в самом начале ей мешал храп супруга, поэтому пришлось спать в разных комнатах. Теперь же после концертов или тяжелой работы она предпочитает отдыхать в своей квартире. При этом супруги каждый день видятся и общаются, и их такая жизнь вполне устраивает.

Что касается официальной регистрации брака, то Слава заявила, что никогда не была замужем и никогда не выйдет. Причиной является нежелание делить имущество, которого у нее очень много. Стоит отметить, что Анатолий Данилицкий не раз делал предложение певице, но всякий раз получал отказ.

Источник: www.ntv.ru



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