Слава рассказала о сексе с Анатолием Данилицким и назвала причину раздельной жизни

Певица Слава родила гражданскому мужу Анатолию Данилицкому двоих дочерей, однако выходить за него замуж она не хочет. Она в интервью пояснила о сексе с возлюбленным и назвала причину раздельной жизни.

На днях Слава устроила шикарный праздник для своей дочери Антонины в честь ее 10-летия. Данилицкий предлагал устроить скромное празднование, но певица решила «гулять на широкую ногу», мотивировав это тем, что 10 лет ребенку исполняется один раз в жизни.

Журналисты поинтересовались у певицы о сексе с мужем, который старше нее почти на три десятка лет. Слава рассказала, что они много работают, поэтому данный процесс ей «приходится вносить в график». Раньше у пары были бурные отношения, они могли поддаться желанию и в самолете, и в лифте, и в других местах, сейчас же «раз, два, три – и разбежались». Плюс супруги давно живут отдельно, хотя и имеется совместное жилье. Слава призналась, что в самом начале ей мешал храп супруга, поэтому пришлось спать в разных комнатах. Теперь же после концертов или тяжелой работы она предпочитает отдыхать в своей квартире. При этом супруги каждый день видятся и общаются, и их такая жизнь вполне устраивает.

Что касается официальной регистрации брака, то Слава заявила, что никогда не была замужем и никогда не выйдет. Причиной является нежелание делить имущество, которого у нее очень много. Стоит отметить, что Анатолий Данилицкий не раз делал предложение певице, но всякий раз получал отказ.

Источник: www.ntv.ru