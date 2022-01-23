Ксения Бородина не стала мириться с критикой и заступилась за своих подруг

Публикуя фотографии со своей компанией, телеведущая Ксения Бородина сталкивается со множеством негативных отзывов. На этот раз знаменитость не сдержалась и ответила на критику.

Ксения Бородина всегда ответственно подходила к формированию собственного круга общения. Обычно в него попадали лишь те люди, которым она могла полностью доверять. Компания Бородиной именует себя «Прачкой».

Несмотря на то, что возможность собраться всем вместе выпадает довольно редко – в силу обстоятельств личной жизни, подруги стараются проводить совместно время как можно чаще. На днях компании удалось собраться. И это событие Бородина отметила публикацией в соцсети, добавив к посту, что собрать всех близких подруг в одном месте довольно тяжело, но оно того стоит.

Невзирая на общий характер безобидной публикации, на звезду обрушился шквал критики в виде негативных комментариев. Одни пользователи отмечали, что у всех девушек на фото одинаковые лица. Кто-то обратил внимание на девушку без одного ботинка. Другие же стали задаваться вопросами, почему на фотографии нет Ольги Орловой и Кати Жужи, которые также входят в компанию «Прачка».

Подобная безосновательная злоба со стороны подписчиков и прочих обитателей Instagram вынудила Бородину записать текстовое обращение ко всем вышеперечисленным.

«Ставишь фото с подругами – и обязательно вам надо вылить ушат негатива. То все рожи у нас одинаковые, то почему нет одного ботинка, вы думаете, человек снял ботинок, поднял ногу и решил сфоткаться?! Почему нет Орловой, почему нет Жужи на фото. Вы считаете, мы везде толпой ходим, как стадо?! У других людей нет дел и личной жизни или что?! Откуда эта тупость в людях?!» — эмоционально высказалась в посте Ксения Бородина.