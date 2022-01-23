 

Скандалы: Петербургских коммунальщиков поймали на сбросе грязного снега в реки

23.01.2022, 15:22, Разное
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Заявление Александра Беглова о том, что при уборке города снег не сбрасывается в водоемы, не соответствует действительности

Горожане сняли на видео, как спецтехника возле набережной реки Мойки опрокидывает собранную в ковш наледь в водоем. Последствия убирал потом «Мостотрест», но виновные вряд ли будут найдены. Более того, петербуржцы выкладывают в Сеть множество фото с гигантскими сугробами на замерзших реках. Получается, что все заявления Беглова о реформировании системы уборки улиц Петербурга от снега и льда — не соответствуют действительности.

Напомним, градоначальник в беседе с ТАСС отмечал, что Смольный делает ставку на экологию и рентабельность, в связи с чем город якобы отказался от сброса грязного снега и наледи в реки и каналы Северной столицы.

«Теперь снег сбрасывать невыгодно, ты не получишь за это деньги. Ты можешь сбросить в реки, каналы, куда-то еще отвезти, но ты за это деньги не получишь. Как и за мусор. Не привез — не получил», — заявил губернатор.

Беглов считает, что именно такие меры стали причиной снижения заболеваемости астмой и аллергией. На деле же все оказалось по-другому, и тому есть множество подтверждений. С молчаливого позволения властей делают это коммунальщики, или это элементарная халатность, остается большим вопросом, на который пока нет ответа.



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