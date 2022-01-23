 

Иран вернул право голоса в Генассамблее ООН

23.01.2022, 15:11, Новости дня
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Иран восстановил право голоса в Генассамблее ООН после того, как оплатил свой долг по взносам перед организацией из замороженных в Корее иранских активов, сообщил постоянный представитель исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.

«Исламская республика Иран как активный член ООН всегда была привержена своевременной уплате своих членских взносов и сейчас доказала это на деле. К сожалению, уже второй год подряд сталкиваемся с проблемой оплаты взноса из-за односторонних, жестоких санкций, наложенных США на Иран», – приводит РИА «Новости» его слова со ссылкой на Mehr.

По словам постпреда, право голоса будет восстановлено с понедельника.

Со своей стороны, МИД Южной Кореи подтвердил, что оплата членского взноса Ирана в размере 18 млн долларов была осуществлена из замороженных иранских счетов в Корее. Отмечается, что право голоса на генассамблее ООН будет восстановлено по завершении финансовой операции.

Ранее стало известно, что Иран оказался в числе тех, кто лишился права голоса на Генассамблее ООН из-за долгов по взносам. Чтобы вновь обрести право голоса, Ирану требовалось внести 18,4 млн долларов.



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