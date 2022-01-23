 

В КНР выявили 72 заразившихся коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

23.01.2022, 15:11, Новости дня
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Власти Китая выявили 72 заразившихся коронавирусом среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.

Оргкомитет сообщил, что в период с 00.00 4 января по 23.59 22 января по местному времени в Китай прибыло 2 586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо и 2 415 – «представители других заинтересованных сторон», передает ТАСС.

После проведенного тестирования было выявлено 72 инфицированных среди представителей других заинтересованных сторон. При этом среди атлетов и официальных лиц коронавирус не выявлено.

Ранее сборная РФ объявила состав фигуристов на Олимпиаду в Пекине, туда включили фигуриста Михаила Коляду, который снялся с чемпионата Европы из-за травмы.

Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.



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