Умерла чемпионка Олимпиады в Москве Кетеван Лосаберидзе

Легендарная грузинская и советская спортсменка, чемпионка Московской Олимпиады-1980 в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе скончалась в воскресенье в возрасте 72 лет, сообщил НОК Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Кетеван Лосаберидзе также неоднократно выигрывала чемпионаты Европы и мира.

Заслуженный мастер спорта, она была первой и единственной обладательницей олимпийского золота в стрельбе из лука в истории советского спорта.

В 2002-2005 годах она возглавляла в Грузии Федерацию стрельбы из лука.

В начале этого года в Австралии скончался легендарный спортсмен из Грузии, победитель трех Олимпиад в тройном прыжке Виктор Санеев.