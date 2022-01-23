 

Умерла чемпионка Олимпиады в Москве Кетеван Лосаберидзе

23.01.2022, 15:10, Новости дня
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Легендарная грузинская и советская спортсменка, чемпионка Московской Олимпиады-1980 в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе скончалась в воскресенье в возрасте 72 лет, сообщил НОК Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Кетеван Лосаберидзе также неоднократно выигрывала чемпионаты Европы и мира.

Заслуженный мастер спорта, она была первой и единственной обладательницей олимпийского золота в стрельбе из лука в истории советского спорта.

В 2002-2005 годах она возглавляла в Грузии Федерацию стрельбы из лука.

В начале этого года в Австралии скончался легендарный спортсмен из Грузии, победитель трех Олимпиад в тройном прыжке Виктор Санеев.



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