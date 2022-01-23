Автохлам: что делать, если подержанный автомобиль оказался хламом

В условиях современной экономики, всё чаще в попытках сэкономить, люди ищут автомобиль б/у. Эксперты рассказали, что делать, чтобы уберечься от обмана.

На самом деле, на вторичном рынке можно найти достойные экземпляры, которые ещё прослужат несколько лет без проблем. Но каждый хочет выиграть как можно больше в сделке. Поэтому при первой же поездке на СТО может вскрыться, что продавец попытался нажиться на покупателе. Эксперты рассказали, что делать, если деньги уже заплачены, и постфактум выяснилось, что продали «ведро со ржавыми гайками»: многократно битое, со скрученным счётчиком и держащееся на честном слове.

Более важный вопрос, что нужно сделать до покупки. Обязательно заключить договор и указать в нём реальные цифры сделки. В таком случае покупатель сможет отстоять свои права через суд, если конечно продавец не согласится мирно вернуть финансы. Иногда хочется и схитрить поверив приятному человеку, но это лишний риск, которого легко избежать.