Ученые заявили, что молочная кислота расширит знания о лечении рака

Ученые Копенгагенского университета выяснили, что конкретные ферменты способны убирать метки молочной кислоты из белков. Работу экспертов опубликовали в издании Science Advances.

Болезненность в мышцах возникает после большой физической нагрузке, катания на велосипеде, отжиманий. Получается это из-за скопления молочной кислоты. Мышцы, которые перенапряжены, начинают быстро производить энергию, а вторичным продуктом процесса является молочная кислота, которой также много в клетках рака, ведь они тратят энергию, чтобы делиться и формировать опухоли.

Ученые стали изучать клетки людей для исследования меток молочной кислоты. В лабораторных условиях они выращивали здоровые и раковые человеческие клетки. Авторы работы стали изучать живые клетки напрямую, с помощью реагентов, чтобы придать флуоресценцию выбранным клеточным компонентам.

Итоги исследования демонстрируют, что особенные ферменты способны удалить следы молочной кислоты. Ее уровень заметно увеличился, когда специалисты начали убирать такие ферменты. Это открытие повлияет на производство новых препаратов от онкологии, которые используют ферменты в качестве мишени.

Источник: medicalinsider.ru