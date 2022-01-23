Дана Борисова рассказала, куда потратила пол миллиона за месяц

Телеведущая Дана Борисова поделилась, что сама поразилась своим тратам за декабрь. Знаменитость не пожалела денег на подарки и отдых с любимой мамой.

Известная телеведущая Дана Борисова не считает себя транжирой. Она утверждает, что живёт с Дочерью Полиной по средствам и даже не покупает лишнюю еду. В семье действует правило – ночью холодильник должен быть пуст, еда закупается ровно на день.

Но также жительница признаёт, что могла бы жить и на 10 миллионов в месяц, если бы доход был соответствующим. Праздники обошлись дорого, так как Дана Борисова уверена, что нельзя экономить на подарках для друзей и близких.

Ещё одна статья трат, на которой Борисова не позволила себе экономить – совместный отдых с мамой. Она утверждает, что в принципе не привыкла экономить на путешествиях. Также ведущая не скрывает бюджет на обычный месяц, она тратит с дочерью в рамках 300 тыс., или минимально – 150 тыс.