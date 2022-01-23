 

“Человеку, который поставил Китай на колёса” – китайская госкорпорация FAW открыла памятник директору ЗИС Ивану Лихачёву, выкупленный в Москве по цене металлолома

23.01.2022, 14:31, Разное
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В китайском городе Чанчун на головном заводе государственной автомобилестроительной корпорации FAW, состоялось торжественное открытие памятника Ивану Лихачёву, бывшему директору советского завода ЗИС (после смерти Лихачёва переименован в его честь в ЗИЛ).

Как сообщают китайские СМИ, монумент был выкуплен в Москве по цене металлолома. Госкомпании пришлось выложить немалую сумму за его транспортировку в Китай. Предлагалось даже распилить достаточно крупный памятник, а затем собрать его обратно, но это сочли “кощунством” и в итоге перевозка заняла около года.

В Китае памятник тщательно отреставрировали и 21 января состоялось его торжественное открытие на главной проходной завода. Директор госкорпорации Чжан Муань, выступая на митинге рабочих по этому поводу, назвал Лихачёва “человеком, который поставил Китай на колёса”.

– История нашей автомобильной промышленности началась с Ивана Лихачёва. Направленный в нашу страну мудрым советским руководителем Сталиным, он и его команда в кратчайшие сроки поставили Китай на колёса, – сказал глава предприятия. – Мы обновляем дизайн, мы повышаем качество, но до сих пор в основе грузовиков, которые мы производим, используются компоновки, расчёты и чертежи завода ЗИС. Они универсальны, потому что сделаны для долговечного использования в народном хозяйстве на благо социалистической Родины, а не для обогащения производителя-капиталиста. Мы должны быть безмерно благодарны Сталину, Лихачёву и советским инженерам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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