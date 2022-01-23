Кулеба предупредил Германию о многолетней обиде украинцев из-за отказа поставлять оружие

Украина разочарована отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения, украинцы будут помнить это десятилетиями, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы разочарованы продолжающимся отказом Германии согласовать поставки оборонительного оружия Украине, особенно в нынешней ситуации. Мы были бы еще более разочарованы, если Германия не только отклонялась поставлять оружие нам, но и препятствовала другим делать это», – приводит РИА «Новости» его слова со ссылкой на Welt am Sonntag.

По его словам, отказ Германии по этому вопросу также разочаровывает украинскую общественность. «К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить это, и это печально для меня как министра иностранных дел. Я бы хотел, чтобы наше партнерство процветало, а люди лелеяли друг к другу дружеские и сердечные чувства», – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что с уважением относится к отсылке властей Германии к историческому прошлому в вопросе поставок оружия Украине, но не согласен с этим. «Украина претерпела огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Сейчас, когда мы вновь страдаем и находимся под угрозой, единственная приемлемая политика – позволить нам защищаться», – сказал министр.

Кулеба также пояснил, что Германия в прошлом «совершала ошибки в отношении Украины», а потому сегодня частью ответственности за это было бы принятие «правильных решений». «Чем сильнее Украина, тем ниже риск дальнейшего военного конфликта с Россией», – отметил он.

Ранее Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.

Накануне министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.

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