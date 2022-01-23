В Раде заявили о невозможности возврата Крыма

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илья Кива поддержал экс-главу ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, он отметил, что Украине не удастся вернуть Крым.

«Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку сразу после заявления, что Крым Украине никогда не вернуть и Путину нужно высказать уважение… А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами. Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в Евросоюз для Украины невозможны, и вообще страна находится на грани катастрофы и окончательного развала и уничтожения как государства. А Путина, который сегодня заставляет считаться весь мир со своей позицией, действительно как мужчина и политик вызывает уважение! Еще вчера «Запад» его называл убийцей, а сегодня он требует от них ответов на свои ультиматумы в письменной форме и устанавливает сроки! Дрессирует», – написал Кива в своем Telegram-канале.

Ранее главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после слов о Крыме.

Напомним, в МИД Украины потребовали опровержения слов главкома ВМС Германии, заявившего, что возвращение Крыма под контроль Украины невозможно. Читатели немецкого журнала Der Spiegel поддержали Шенбаха. Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии.

Представитель министерства обороны Германии заявил, что ведомство не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма.

Позже стало известно, что украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что считает недостаточной отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха.