 

“Секс-бомба”, “В 56 выглядит на 26”. Элизабет Херли позировала в бикини, разведя на камеру ноги

23.01.2022, 14:18, Новости дня
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“Да, я могла бы быть в бассейне с розовым фламинго или я могла прижаться к своим собачкам, есть шоколадный апельсин и смотреть последний сезон сериала “Озарк”. Решать вам”, – подписала она фото, которое собрало больше 150 тыс. лайков.

“Секс-бомба”, – прокомментировал публикацию rhytm_14.

“Такая горячая”, – отметил edwardistheman.

“В 56 выглядит на 26”, – написал dar.hanson.3.

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Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда “Ария”. Голливудским дебютом Херли стал фильм “Пассажир 57”, который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году.  В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

“Озарк” – американский криминально-драматический телесериал, который вышел на стриминговой платформе Netflix.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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