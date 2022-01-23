 

“Трипольская ТЭС и пустота”. Под Киевом показали склады угля государственной ТЭС

23.01.2022, 14:18, Новости дня
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“Трипольская ТЭС и пустота. Все, что нужно знать о запасах угля в конце января 2022 года”, – написал Бно-Айриян.

https://www.facebook.com/mykhailo.bnoairiian/videos/1104186463750138/

В комментариях он отметил, что сейчас потребление угля составляет около 4 тыс. тонн на сутки, а запасы – 38 тыс. тонн. “Всего на 10 суток, но станция работает минимальным составом”, – написал Бно-Айриян.

Как сообщил пресс-центр Минэнерго Украины, на 21 января суммарные запасы угля на ТЭС составили 688,4 тыс. тонн. Запасы угля на Трипольской ТЭС 21 января составляли 37,9 тыс. тонн при суточном потреблении 3,5 тыс. тонн.

Фото: mpe.kmu.gov.ua
Контекст:

Нынешний отопительный сезон Украина начала с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, писал “Фокус”.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, заявлял замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко говорил, что в ноябре – декабре в Украину поступило более 1 млн тонн импортного угля.

14 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины составляли 734 тыс. тонн и впервые за отопительный сезон превысили запасы на такую же дату прошлого года, заявил глава комитета по вопросам энергетики Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Андрей Герус.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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