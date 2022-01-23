Диетолог рассказала, почему важно употреблять острую пищу

Галина Цурская, диетолог, рассказала, что острое блюдо из помидоров, которое называют аджикой, полезно для здоровья человека. Приправа помогает снизить риск развития рака простаты.

Специалист отмечает, что многие люди любят подавать острую и жгучую пищу. Особенно нравится готовить аджику. Диетолог сообщает, что острый компонент блюда помогает сохранить кожу молодой и считается противомикробным средством.

Помидоры добавляют, чтобы сделать приправу менее острой. Томаты также необходимы для профилактики онкологических болезней. Исследования доказали, что если человек употребляет продукты, в которых содержится ликопин, то у него понижаются риски развития рака простаты.

Чеснок нужен для профилактики рака кишечника, а также для того, чтобы блюдо сохранилось достаточно долго. Китайские исследователи выяснили, что люди, которые регулярно лакомятся чесноком и луком, на 79% имеют низкие риски колоректального рака. Также в чесноке есть и аллицин.

Стоит помнить, что острые компоненты блюда помогают поддержать молодость кожи, способны уничтожить окислители, которые имеются после влияния ультрафиолета. Также компонент обладает и антимикробными свойствами, обеспечивает защиту от простудных заболеваний, участвует в снижении сахара, улучшает аппетит, работу почек. Диетолог советует людям не злоупотреблять аджикой, чтобы снизить неблагоприятные последствия для здоровья.

Источник: solenka.info