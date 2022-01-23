Кардиолог Сергеева объяснила, как снизить риск инсульта

Группа риска по инсульту крайне обширна. В нее входят люди, которые стараются противодействовать заболеваниям вроде артериальной гипертензии, атеросклероза и высокого холестерина в крови. Если человек действительно переживает за собственное здоровье, то с подобным проблемами он непременно наладит еженедельный контакт с лечащим врачом. К этому же добавляется стабильный прием лекарств, направленных на улучшение ситуации в организме, пояснила врач-кардиолог “СМ-Клиника” Дарья Сергеева.

По ее словам, основной угрозой, которая может стать причиной возникновения инсульта, является высокое артериальное давление. Причем эксперт акцентирует внимание на том, что человек может и не чувствовать повышения давления. Она также подчеркивает важность измерения давления после 40 лет. Одного или двух раз в год будет достаточно, но даже не смотря на приемлемые показатели, все равно стоит обратиться к врачу с профилактической целью.

При наличии атеросклероза необходимо соблюдать предписания врача. Крайне важно отказаться от курения и нормализовать собственный вес.

Высокий холестерин – еще один повод обратиться в больницу, чтобы проконсультироваться у специалиста, а в случае необходимости – следовать его рекомендациям.

Как обозначает Сергеева, фактором риска инсульта также можно считать мерцательную аритмию. Однако чтобы вовремя определить фибрилляцию предсердий и назначить лечение, необходимо регулярно проходить медицинские осмотры. Помимо этого, стоит выделить важность прохождения ЭКГ хотя бы раз в год.

Источник: 1prime.ru