Более десятка новых зданий обнаружили ученые в «затерянном городе солнца» Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу – город, которому присвоили название «Новое чудо света». О его существовании человечество узнало лишь в начале ХХ века. До сегодняшнего дня проводятся исследования этого таинственного места. Благодаря передовым технологиям ученым удается открывать новые объекты, расположенные на территории древнего города.

С помощью новой лазерной технологии «Лидара» археологам Варшавского университета удалось обнаружить совершенно новые здания, принадлежащие городу. Сумев проникнуть сквозь густую листву джунглей, ученым удалось рассмотреть ранее неведомые строения: ритуальный алтарь и 14 бань, которые, по их мнению, использовались в церемониях. Вода поступала с помощью сложной системы водоснабжения из реки Урубамба по подземным каналам.

Это потрясающее открытие. Археологи намерены продолжить свое исследование, открыв еще немало тайн загадочного древнего города.

Источник: terrnews.com