 

За рубежом обнаружили билборды, призывающие отдыхать в Краснодарском крае

23.01.2022, 14:11, Разное
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Россияне, отдыхающие в разных уголках мира, публикуют в соцсетях фотографии с билбордами на русском языке “Добро пожаловать в Краснодарский край”. Такие снимки отмечены геотегами “Таиланд”, “Индия”, “Кипр”, “Шри-Ланка” и другие. 

Информацию подтвердил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, на популяризацию в мире одного из ведущих регионов страны из бюджета было выделено 500 млн рублей.

«Я много лет веду разъяснительную работу с соотечественниками в Турции, Доминикане, Таиланде, Эмиратах, призывая их отдыхать на родине. Мой друг, один из самых известных уроженцев Кубани – Виталий Леонтьевич Мутко проводит такую же работу на английском. На днях я вернулся с Мальдивских островов и увидел там наш краснодарский билборд. Это правильно, что он на русском, ведь, предназначены такие стенды для наших сограждан, которые, возможно, просто банально не знали, что у нас в Краснодарском крае можно отлично отдохнуть в принципе за те же деньги», – отметил глава региона.

Губернатор добавил, что сейчас в разных странах мира установлено уже около 500 информационных стендов, ещё столько же появятся за рубежом до 1 мая этого года. Первая информационная доска с рекламой Краснодарского края была отмечена туристами на Шри-Ланке. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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