Иудейская война

В период правления Нерона началось одно из самых кровавых восстаний в истории Римской империи.

Ещё в 1-м веке до нашей эры Иудея превратилась в зависимое от римлян государство. А в эпоху Октавиана Августа эта территория стала обычной имперской провинцией во главе с наместником, назначаемым в Риме. И всё же Иудея отличалась от всех других подвластных римлянам земель.

Фарисеи против зелотов

Римское владычество славилось прагматичностью. И в вопросах местных верований власти империи проявляли исключительную терпимость. Они не вмешивались в специфику пантеонов разнообразных богов во всех уголках многоязычного государства. Требовалось соблюдать только одно важное условие: должное уважение к культу императора. И в большинстве провинций местные жители легко добавляли в своих храмах и капищах к сонму божеств ещё и статую правящего владыки.

В Иудее эта практика встретила неожиданное сопротивление. Евреи уже сотни лет исповедовали монотеизм. И догмы их религии не позволяли поклонение никакому «золотому тельцу». Пусть даже он был всемогущим правителем, превратившим Средиземное море во внутреннее озеро своих владений.

До поры до времени в Иудее сохранялась видимость компромисса. Но грубость и жадность римлян, а также влияние, которое обрели в стране сторонники радикальных методов борьбы за свободу — зелоты, привели к восстанию.

Против идолов

Всё началось с того, что евреи отказались проявлять необходимое почтение к «идолам», как они называли статуи императоров. А когда в 66 году римский наместник приказал изъять часть храмовых сокровищ, началось открытое вооружённое сопротивление. Оказалось, что уже многие годы в Иудее тысячи решительно настроенных людей готовились к мятежу. Они собирали оружие и вербовали сторонников. А главное — беспощадно расправлялись со своими политическими противниками, не желавшими кровопролития среди соотечественников. В итоге те, кто в борьбе против «оккупантов» был готов идти до конца, получили почти полный контроль над городами и общинами.

Римляне не сразу оценили всю опасность положения. Отлаженная военная машина империи в предыдущие столетия смогла одолеть многих воинственных врагов. Был уничтожен Карфаген и сломлено сопротивление свободолюбивых галлов. Легионы добились победы над племенами бесстрашных тевтонов и несокрушимой фалангой македонцев. Как же можно после всего этого боятся каких-то религиозных фанатиков?

Однако решимость повстанцев и их методы «тотальной войны» привели к поражению не только назначенного Нероном правителя Иудеи Гессия Флора, но и к полному разгрому войск наместника Сирии Цестия Галла.

Война до конца

Изгнав римлян, евреи обрели столь желанную независимость. Многим из них казалось, что уже никакая сила не вернёт народ к прежней зависимости от других государств и к унизительным религиозным притеснениям. Но среди восставших не просто не было единства. Изнутри их раздирали такие непримиримые противоречия, что Иудея мгновенно погрузилась в пламя страшной гражданской войны. Ревнители «истинного следования» заветам Торы принялись уничтожать друг друга тысячами. Гнев зелотов против «отступников» привёл к почти полному истреблению представителей прежней знати.

А в это время в далёком Риме Нерон решил назначить командующим всеми силами на Востоке способного военачальника Веспасиана. Была собрана 60-тысячная армия, которая двинулись на Иудею.

Раздоры среди восставших, а также отличная выучка легионеров позволили Веспасиану захватить ряд ключевых крепостей и городов. К изумлению римлян, видя безнадёжность своего положения, множество евреев не сдавались, а кончали жизнь самоубийством. Матери самолично умерщвляли своих детей, а потом по жребию лишали жизни друг друга.

Вскоре римляне смогли подступить к Иерусалиму, куда собрались сотни тысяч жителей страны. Столицу Иудеи окружали неприступные стены и высокие башни. Началась многомесячная осада.

По разным источникам, в городе скопилось от шестисот тысяч до миллиона беженцев. Никаких серьёзных запасов продовольствия внутри не было. Тысячи людей ежедневно умирали от голода. Однако религиозные фанатики бдительно следили за тем, чтобы никто не посмел покинуть Иерусалим. При этом из-за продолжающейся вражды между главами разных течений, несмотря на осаду, в городе велись настоящие уличные бои. В итоге римляне проломили в нескольких местах стены и ворвались в столицу Иудеи. В обречённом городе сражение продолжалось ещё несколько недель. Ожесточение легионеров было таково, что они устроили страшную резню, даже не думая о выгоде продажи тысяч пленников в рабство.

Но полностью восстание в Иудее было подавлено только к 73 году. К этому времени Нерон уже был убит, а в Риме началась и завершилась война за власть. На троне третий год восседал тот, чьи солдаты утопили в крови самое масштабное восстание в истории империи.