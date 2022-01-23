 

Крайний максимализм или мотивы 90-х: лучшие тренды нейл-арта 2022 года

23.01.2022, 13:58, Разное
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Каждый год появляются все более новые тренды нейл-арта, и 2022 год не станет исключением. Можно оформить ногти в самых различных техниках. Популярный дизайн включает в себя крайний максимализм и мотивы 90-х годов. В моде будут веселые цвета, смелые темы и достаточно замысловатые рисунки. Вот несколько трендов нейл-арта, на которые стоит обратить свое внимание.

Мотивы 90-х годов (главное фото)

Блеск для губ, заколки-гвоздики, пастельные тени для век, крупные локоны – это все характерно для 90-х годов, и эти тренды снова возвращаются в моду. Они также касаются и ногтей. В тренде будет различная интересная графика, напоминающая о 1990-х годах, но с большей эстетикой гранжа и панка.

Отлично будут смотреться на ногтях самые различные рисунки. В тренде интересные узоры в стиле граффити, рисунки из различных мультиков, которые были популярны в 90-х, а также оригинальные смайлики.

Идеи, вдохновленные искусством

В 2022 году многие люди будут проявлять большой интерес к искусству. Абстрактные дизайны совсем не новые, но сейчас все мы сможем увидеть их совершенно по-новому.

Геометрические формы и смелые абстракции будут по-прежнему в тренде, так как люди выбирают для себя новые цветовые сочетания и формы. Мастера маникюра изучают различные текстуры, техники и отделку. Для создания стильного и эффектного нейл-арта, стоит использовать довольно яркие и насыщенные тона. Также интересно будут смотреться темные и золотистые оттенки.

Изысканный дизайн

Деликатный и изящный нейл-арт будет востребован людьми, которые устали от слишком сложного нейл-арта. Такой дизайн ногтей может включать в себя сердечки, крошечные луны, горошек, завитки. Есть просто бесконечное множество различных вариантов маникюра.

Добавив красивый узор к разным областям ногтя, можно сделать маникюр действительно особенным. Все выглядит максимально стильно, просто и непринужденно. Можно сделать перевернутый френч на нюдовом покрытии, нарисовать красивые полосы, точки и линии. Такие варианты маникюра отлично подойдут под совершенно любой образ.

Крайний максимализм

В 2022 году большой популярностью будет пользоваться крайний максимализм. Стоит подумать о металлической фольге, золотистых манжетах, наклейках, шипах, цепях и даже трехмерных формах.

Отличным решением для такого маникюра являются различного рода накладки и напрессовки на ногтевую пластину. Это достаточно яркий и насыщенный нейл-арт с использованием множества различных элементов.



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