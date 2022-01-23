США присоединились к заявлению Великобритании о планах Кремля установить на Украине лояльное правительство

У США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно желания РФ установить лояльное правительство на Украине, сообщил американский источник.

– Да, мы видели разведданные о том, что РФ ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания раскола, – сказал источник CNN.

Еще один источник сообщил, что США «владеют такой же информацией».

В воскресенье президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил ситуацию на Украине со своей командой по нацбезопасности. Байден заявил, что «в случае, если Россия совершит дальнейшее вторжение на Украину, США обеспечат быстрые и жесткие последствия для РФ вместе с нашими союзниками и партнерами».

Ранее внешнеполитическое ведомство РФ отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.

Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.

Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.