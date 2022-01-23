Стало известно о состоянии актрисы Прокловой после инсульта

Российская актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, рассказала, что ее состояние улучшается, а саму артистку перевели в реабилитационный центр.

«Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью», – цитирует ее слова РИА «Новости».

По словам Прокловой, необходимо делать «очень много физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию», поэтому она старается активно заниматься. Тем не менее, актрису ждет долгий восстановительный период.

«Предполагают, что до конца месяца я буду здесь, а потом будет долгий восстановительный период дома. Дальше – повторное исследование. В общем, требует внимания к себе эта проблема», – добавила звезда.

Напомним, что 10 января Проклова была доставлена с инсультом в больницу в Москве. Состояние звезды оценивалось как средней тяжести, она находилась в отделении реанимации.