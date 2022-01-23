Лондон пригрозил Москве санкциями за попытку установить «марионеточный» режим на Украине

Лондон намерен применить в отношении Москвы серьезные экономические санкции не только в случае ее «вторжения» на Украину, но и при попытке привести к власти пророссийских политиков, сообщил заместитель премьер-министра Британии, министр юстиции Доминик Рааб.

По его словам, Великобритания будет стоять «плечом к плечу» с Украиной. Он отметил, что Кремль ожидают «очень серьезные последствия», если он решит вторгнуться на Украину или установить там «марионеточный режим», передает ТАСС.

Заместитель британского премьера уточнил, что против Москвы будет применен широкий пакет «экономических и финансовых рестрикций».

Ранее внешнеполитическое ведомство РФ отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.

Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.

Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.