 

Звездная вещь: где найти “русский” свитер, как у Натальи Водяновой

23.01.2022, 13:40, Разное
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Любуетесь нарядами знаменитостей и задумываетесь, где взять такие же? Мы рассекретим, что надевают звезды, и сколько на это тратят. Сегодня героиней рубрики становится Наталья Водянова, которая знает толк в праздничных образах в casual-стиле. В одном из таких образов она сочетала шелковую юбку, блузу, декорированную перьями, с алым кашемировым свитером. Его главное украшение – медведица-принцесса, одетая в белоснежное вечернее платье и боа из меха. На ее голове – корона, на шее – колье из кристаллов Swarovski.

Алый свитер, как у Натальи, — часть коллекции Russian Bear, которую бренд Ralph Lauren создал специально для России. Изделия в красном цвете преследуют и благотворительную миссию: 30% от продаж свитера из кашемира, шелковой юбки и худи будут перечислены в фонд Натальи Водяновой “Обнаженные сердца”. 

Свитер, как у Натальи, обойдется в 149 тысяч рублей. Изделие представлено в бутиках Ralph Lauren и в ЦУМе.



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