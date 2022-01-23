 

“У меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница”. 127-килограммовая модель Холлидей показала голое тело на фото и видео

23.01.2022, 13:34, Новости дня
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“С первого момента, когда вас видят в весе plus size, вы часто слышите слово “если”. “Если бы ты похудела”, “Если бы ты не была такой большой”. “Если бы они только нашли время, чтобы узнать меня лучше”. А хуже всего то, что быть толстой – это не просто иметь большое тело, а быть загнанной обществом в рамки”, – подписала она публикацию.

В подписи к фото модель попросила подписчиков, которые смотрят на нее с отвращением, стать добрее, перестать осуждать полных людей и сосредоточиться на собственном счастье.

“Доброта к другим и к себе – единственный способ исцеления. Мы все говорим, что хотим жить в лучшем мире, но все начинается с малого. Это может начаться здесь. Можете ненавидеть меня, сколько хотите, но у меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница и мое сердце. Это лучшая часть меня”, – написала Холлидей.

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Публикация от T E S S H * L L I D A Y (@tessholliday)

Контекст:

Тесс Холлидей (настоящее имя Райан Мэйген Ховен) родилась 5 июля 1985 года  в городе Лорел , штат Миссисипи , США. При росте 165 см вес Холлидей на сегодняшний день составляет 127 кг. Модель носит 58-й размер одежды. В 2018 году фото модели на своей обложке разместил женский журнал Cosmopolitan. 

В 20 лет она родила сына Райли, с отцом которого больше не контактировала. С 2015-го по 2020 год модель была замужем за австралийским бизнесменом, фотографом и художником Ником Холлидеем. В 2016 году у пары родился сын Боуи Джунипер.

В 2021 году Холлидей в интервью британскому изданию The Guardian сообщила, что выздоравливает от анорексии, опровергнув факт, что “только люди с очень низким весом могут страдать от расстройства пищевого поведения”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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