Требования “гарантий безопасности” связаны с мнением Путина о “тотальном заговоре” против него – Белковский

“Пик этой невротизация мы наблюдаем сейчас в связи с переговорами с США. Потому что гарантии безопасности – это фактически требование отвязаться. Вот что это такое: “Не вмешивайтесь в мои дела”. Неслучайно все обсуждают пункты этого по-своему фантасмагорического проекта […] и никто не обращает внимания на важный пункт о том, что в первую очередь США должны гарантировать полное невмешательство в российские внутренние дела. Это значит прекращение любого финансирования какой бы то ни было политической или даже общественной деятельности в России”, – сказал он.

По словам политолога, “такого рода общественно-политическая деятельность – понятие очень растяжимое, как и финансирование со стороны США”.

“Как мы теперь видим на примерах присвоения статуса иноагента разным участникам российского медиа-рынка и просто физическим лицам, иностранное финансирование – это могут быть и доходы от рекламы, перечисленные от иностранных рекламодателей, не имеющих никакого отношения к политике. Да и сам иноагент может политикой вовсе не заниматься. Это неважно. Все равно под раздачу всегда легко можно попасть. и часто даже по причинам, которые тебе самому неизвестны или ты осмысливаешь их не в полном объеме”, – объяснил Белковский.

Он считает, что сейчас происходит “очередной виток невротизации” Путина, и связан он “с тем, что тотальный заговор против Путина, начавшийся с Белоруссии и отравления [оппозиционера Алексея] Навального, еще не завершен”.

“Поэтому нужно дать достойный ответ, чем Владимир Владимирович и занимается”, – подчеркнул Белковский.

Политолог предположил, что Путин рассматривает истории с отравлением Навального и массовыми протестами в Беларуси как части заговора, направленного на то, чтобы его “выставить кровавым монстром и создать повод для новых санкций против Российской Федерации”.

Контекст:

7 декабря 2021 года на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

Вечером 10 января 2022 года в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям относительно “гарантий безопасности”. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”.

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о “гарантиях безопасности”. Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

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