Жена Кузьмина о годовалой разлуке с мужем: «Нам нужно было потерять друг друга, чтобы по-настоящему оценить»

Музыкант Владимир Кузьмин развелся с Екатериной Трофимовой в 2018 году. Тогда он предпочел роман с яхтсменкой. Однако уже спустя год он расстался со спортсменкой и вернулся к бывшей избраннице.

В сентябре 2020-го артист вновь зарегистрировал брак с Екатериной. До этого момента 66-летний исполнитель около года прожил с другой девушкой. Трофимова поделилась тем, чувствовала, пока Кузьмин встречался со Светланой Карпухиной.

«Я испытывала больше беспокойства, чем ревности, хотя чисто по-женски было, конечно, неприятно», — говорит она.

При этом она недоумевала от выбора супруга, ведь, он часто ей говорил, что она ему снится чуть ли не каждую ночь. Однажды они встретились выпить кофе и музыкант завел беседу о том, чтобы вновь сойтись вместе. Это породило мысли о воссоединении. По словам Трофимовой, они не раз продолжали развивать эту тему.

Особенно тепло она вспоминает момент возвращения артиста. Это произошло 29 сентября 2019 года в годовщину свадьбы. Раздался звонок в дверь. Трофимова открывает дверь, а на пороге стоит Кузьмин с чемоданом и гитарой. Первое, что она услышала от него: «Ну здрасте…».



Сейчас пара проводит большую часть времени вместе. По их мнению, узы брака стали лишь сильнее за год разлуки.

«Поначалу было непросто. Нам потребовалось время, чтобы прояснить наши новые-старые отношения. Мы очень много говорили друг с другом, выстраивали границы, проясняли ценности, наши желания, высказывали не проговорённые обиды. Начали вновь узнавать друг друга», — озвучивает Трофимова.

Она выделяет тот факт, что спустя 20 лет они будто бы начали по-настоящему знакомиться друг с другом. Теперь жена несколько иначе оценивает мужа. Она старается соответствовать амбициям Кузьмина.

«Нам нужно было потерять друг друга, чтобы по-настоящему оценить. И мне, и ему», — говорит Трофимова.

Источник: www.starhit.ru