 

С 2014 года Леонид Куравлев перестал посещать могилу жены

23.01.2022, 13:30, Разное
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Леонид Куравлев последний раз был на могиле своей жены Нины Васильевны в 2014 году. После этого он перестал посещать Троекуровское кладбище, хотя ранее был там частым гостем.
В программе «Ты не поверишь!» журналисты пообщались с сотрудниками указанного кладбища. По их словам, на могиле Нины Васильевны давно не было посетителей, а сама надгробие обросло вокруг одуванчиками и травой. Для того, чтобы за местом упокоения ухаживали специальные работники, родственники должны заключать договор. Таковой в последний раз родными Куравлева был подписан в 2014 году.

Стоит отметить, что на памятнике Нины Васильевны, помимо ее имени, выгравировано и имя ее супруга, но без даты. Вероятно, Леонид Куравлев таким образом указал, что хочет быть похороненным рядом с супругой.

Стоит отметить, что сам актер сейчас находится в больнице. Его состояние врачи оценивают, как тяжелое. Ранее появилась информация о переводе Куравлева в хоспис, но она не получила подтверждения.

Источник: teleprogramma.pro



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