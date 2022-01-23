 

Названа причина развода Юлии Началовой и Евгения Алдонина

23.01.2022, 13:30, Разное
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Евгений Алдонин 22 января отметил 42-й день рождения. Футболист стал известен не только в спорте, но и тем, что был супругом Юлии Началовой. В Сети назвали причину развода пары, а также раскрыли подробности отношений отца с дочерью после смерти певицы.
Юлия Началова вышла замуж за Евгения Алдонина в 2006 году. После свадьбы певица выпустила песню «Давай поговорим о любви», которую посвятила супругу. Сам футболист подарил жене квартиру на Кутузовском проспекте. Медовый месяц молодожены провели в Венеции, а в декабре на свет появилась их дочь Вера. Отношения пары вначале были счастливыми, им удавалось успешно совмещать работу и семейную жизнь.

Со временем они начали отдаляться друг от друга. Началова много работала в США, а Алдонин не хотел бросать футбол и переезжать в другую страну. Позднее они решили расстаться, обсудив это без скандалов, поэтому виновных в разводе нет.

Спустя пять лет после свадьбы у Началовой диагностировали подагру. Певица была уверена, что заболевание начало развиваться после неудачной пластики груди. В 2019 году певица умерла, а новость о смерти матери дочери пояснил Евгений Алдонин. Спортсмен отметил, что это далось непросто, ведь в таком возрасте связь между Верой и Юлией Началовой стала крепче. Сейчас о дочери певицы заботится отец, бабушки и дедушки. Отец певицы Виктор Началов уверен, что девочка сможет добиться успеха в сольной карьере, поэтому прилагает огромные усилия для развития ее таланта.

Источник: www.starhit.ru



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