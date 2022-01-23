Смесь переосмысленной классики и смелых новых элементов: тенденции и тренды аксессуаров для волос на 2022 год

Аксессуары для волос – отличный способ сделать прическу более интересной и придать образу стиля. В 2022 году в тренде будет как переосмысленная классика, так и новые смелые украшения. Однако, что бы вы ни выбрали, это поможет выглядеть лучше и подчеркнуть вашу красоту. А мы расскажем про главные тренды аксессуаров для волос на 2022 год.

Заколки со стразами

Изысканные, элегантные и эффектные заколки со стразами обещают украсить любую прическу, независимо от случая. Этот аксессуар является идеальным помощником для создания романтической и модной прически. Для создания действительно гламурного образа рекомендуется носить одновременно несколько заколок.

Вы можете выбирать не только простые заколки со стразами, как на фото выше, но и более интересные варианты: в форме цветов, бабочек, бантиков и так далее. Можно экспериментировать и с цветом камней, подбирая их в оттенках вашего образа.

Жемчужные аксессуары

Самая большая тенденция на 2022 год — аксессуары для волос с жемчугом. Да, они все еще в моде, хотя их популярность значительно уменьшилась за последние годы. Однако в этом году стиль жемчужных аксессуаров несколько изменился. В этом году в моде будут больше шпильки с жемчугом, а не заколки, как это было ранее. Главным жемчужным аксессуаром 2022 года будет невидимка с одной жемчужиной.

При этом стилисты уточняют, что жемчужные аксессуары для волос зимой более изысканны, чем летом.

Резинки для волос

Среди резинок для волос объемные, массивные модели пользовались огромной популярностью в последние годы. В частности, резинки из органзы – одна из самых модных тенденций 2022 года. Они возглавляют список обязательных аксессуаров для волос в следующем году, а также олицетворяет ретро-моду, которая понемногу возвращается в тренды.

Цветочные мотивы

Весной-летом 2022 года сделайте ставку на цветочные акценты. В конце концов, нет ничего лучше, чтобы отпраздновать наступление теплого времени года. Поэтому дизайнеры рекомендуют добавлять аксессуары в виде цветов в любую прическу. К нашей радости, такие украшения доступны в широком диапазоне цветов, форм и размеров. А это значит, что вы обязательно сумеете найти то, которое лучше всего подойдет вашему стилю.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Заколки-бабочки

Заколки-бабочки выглядят интересно и по-весеннему. Пожалуй, их никто не ожидал вновь увидеть среди трендов, однако многие дизайнеры в свои весенне-летние коллекции добавили этот аксессуар. Эти заколки добавят вашему образу игривости и сделают его более легким, воздушным.

Зажимы для волос

Воссоздание ретро-причесок из 90-х продолжится и в этом сезоне. В тренды возвращаются крабики для волос, а также различные зажимы, которые выглядят так, словно вы достали их из шкафчика своей мамы. Дизайнер Фаустина Штайнмец предлагает девушкам зачесывать волосы назад, словно они накрутили их на бигуди, и разбавлять эту прическу множеством зажимов разной формы и стиля.

Такой творческий беспорядок на голове – это нечто совершенно новое в мире причесок, однако он уже привлек к себе внимание многих девушек.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Вас пугает такой стиль? Ничего страшного, ведь крупные зажимы можно использовать и для создания более привычных, классических причесок. К примеру вы можете просто взять несколько заколок с камнями и украсить ими свои волосы, как на фото ниже.

Яркие заколки

Большинство аксессуаров для волос 1990-х годов выйдут из моды в 2022 году. Однако тренд на множество заколок останется с нами. Особенно это касается анималистичных заколок и моделей ярких оттенков.

В этом сезоне в моде множество различных аксессуаров для волос. Некоторые скопированы из 60-х, некоторые – из 80-х и 70-х, а некоторые новые. Выбор стильных заколок настолько большой, что вы можете с легкостью найти именно то, что придется вам по душе.