Варламов в прямом эфире раскритиковал нечищенные от снега и льда улицы Петербурга

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал подготовку Смольного к зиме. Он прошелся по заснеженным улицам, сняв на видео многочисленные сугробы и другие сопутствующие проблемы города. Ранее на них обратил внимание музыкант Сергей Шнуров, высмеяв работу губернатора Александра Беглова в новом клипе «Пока так».

Варламов опубликовал в своем Instagram-аккаунте нечищеные тротуары Северной столицы, огромные сосульки и разрушающиеся дома. В первую очередь он отметил огромные сугробы, затрудняющие движение пешеходов.

«У нас идет снег, и не все тротуары чищены. Возможно вы слышали, что в Петербурге были проблемы с уборкой снега. Посмотрите на эти сугробы – возможно там маленький автомобиль, а возможно это просто сугроб», – сообщил Варламов.

Также он встретил и коммунальщиков: снегоуборочные машины работали на одной улице, а дворники – на другой. Блогер иронично отметил, что губернатор Беглов послал их очищать улицы как раз по его маршруту, чтобы пользователи Сети не увидели всей грязи и снежных завалов.